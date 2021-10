Articolul RER Sud, partener al Primariei Buzau, la o campanie dedicata colectarii deșeurilor de echipamente electrice și electronice se poate citi integral pe Stiri de Buzau . In perioada 18 octombrie – 20 noiembrie, in contextul Zilei Internaționale a Reciclarii Deșeurilor Electrice și Electronice, locuitorii municipiului Buzau sunt incurajați sa se implice activ in protecția mediului prin […] Articolul RER Sud, partener al Primariei Buzau, la o campanie dedicata colectarii deșeurilor de echipamente electrice și electronice se poate citi integral pe Stiri de Buzau .