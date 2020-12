Stiri pe aceeasi tema

- CHIȘINAU, 22 dec - Sputnik. Premierul Ion Chicu a declarat ca maine intenționeaza sa poarte discuții cu președintele Parlamentului Zinaida Greceanii, cu șeful statului Igor Dodon și a solicitat și un dialog cu președintele ales Maia Sandu pentru a vorbi despre posibilitatea dizolvarii actualului…

- CHIȘINAU, 22 dec - Sputnik. Premierul Ion Chicu a declarat ca maine intenționeaza sa poarte discuții cu președintele Parlamentului Zinaida Greceanii, cu șeful statului Igor Dodon și a solicitat și un dialog cu președintele ales Maia Sandu pentru a vorbi despre posibilitatea dizolvarii actualului…

- CHIȘINAU, 22 dec - Sputnik. Premierul Ion Chicu a declarat ca maine intenționeaza sa poarte discuții cu președintele Parlamentului Zinaida Greceanii, cu șeful statului Igor Dodon și a solicitat și un dialog cu președintele ales Maia Sandu pentru a vorbi despre posibilitatea dizolvarii actualului…

- CHIȘINAU, 15 dec – Sputnik. In pofida tuturor discuțiilor cu privire la alegerile anticipate, in Parlament sunt puține forțe politice care ar dori ca acestea sa fie declanșate totuși. Sunt vehiculate presupunerile ca acestea ar putea avea loc chiar in perioada mai-iunie a anului viitor, insa evoluția…

- Presedintele în exercitiu al Republicii Moldova, Igor Dodon, a declarat vineri ca nu va crea blocaje în calea noului presedinte ales Maia Sandu si este gata sa sustina un nou guvern daca actualul va fi demis, dar a avertizat ca plecarea actualului executiv al premierul Ion Chicu ar însemna,…

- CHIȘINAU, 27 nov – Sputnik. Daca președintele ales, Maia Sandu, este un politician serios, care iși face griji intr-adevar pentru soarta țarii, a poporului și a economiei, ea trebuie sa contribuie la atragerea investițiilor, creditelor și granturilor in Moldova. Declarații in acest sens a facut in…

- Biroul pentru Reintegrare va fi condus de viceprim-ministrul Olga Cebotari care a activat pana in prezent ca reprezentant al Guvernului in Comitetul CSI. Prim-ministrul i-a urat succese pentru a indeplini sarcinile trasate in domeniul reintegrarii.

- CHIȘINAU, 13 oct - Sputnik. La sfarșitul lunii august, Guvernul a alocat 300 de milioane de lei pentru agricultorii care au inregistrat pierderi la culturile cerealiere de grupa I-a. Daca majoritatea fermierilor au primit deja banii, unii abia au trimis dosarele. Aproximativ 250 de fermieri nu au…