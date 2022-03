Stiri pe aceeasi tema

- Alimente, carburanti si apa sunt produse oferite Ucrainei din fondul de rezerva prin hotararea Comitetului National pentru Situatii de Urgenta. Numarul refugiaților care ajung in Romania a crescut și a ajuns la aproape 230.000 de persoane.

- Romania acorda asistența internaționala pentru Ucraina și Republica Moldova: Mancare, apa și SUTE de mii de litri de motorina și benzina Romania acorda asistența internaționala pentru Ucraina și Republica Moldova: Mancare, apa și SUTE de mii de litri de motorina și benzina Comitetul Național pentru…

- Peste 16.000 de cetațeni ucraineni au intrat marți in Romania ceea ce reprezinta o scadere cu șapte procente in comparație cu ziua precedenta. Pe la frontiera cu Ucraina au intrat in Romania 7.271 cetateni ucraineni (scadere de 6,3%), iar pe la cea cu Republica Moldova au intrat 7.603 cetateni ucraineni…

- Realizator: De la inceputul razboiului declansat de Rusia in Ucraina, peste 67.000 de cetateni ucraineni au trecut frontiera cu Republica Moldova. Jumatate dintre ei au plecat deja in Romania. Pe parcursul noptii fluxul migrantilor s-a redus, din cauza interdictiilor de circulatie din Ucraina. Reporter:…

- Persoanele care sosesc din Ucraina in Romania sunt exceptate de carantina, au decis, vineri, reprezentanții Comitetului Național pentru Situații de Urgența (CNSU). Comitetul Național pentru Situații de Urgența a adoptat Hotararea numarul 9 prin care se modifica și completeaza Hotararea CNSU nr. 6 din…

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența (DSU), Raed Arafat, a vorbit despre cat de pregatita este Romania pentru un eventual val de refugiați in contextul conflictului dintre Rusia și Ucraina.

- Începând de astazi, 20 decembrie, șoferii de tir și microbuze din Republica Moldova, care merg în România, nu vor sta în carantina. Decizia a fost aprobata de catre autoritațile române în cadrul ședinței Comitetului Național pentru Situații de Urgența (CNSU)…

- Republica Moldova a fost plasata în zona galbena de alerta epidemiologica COVID-19, potrivit noii liste a țarilor cu risc epidemiologic ridicat. Acest document a fost întocmit astazi, 17 decembrie, de Comitetul Național pentru Situații de Urgența (CNSU) din România. …