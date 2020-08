Republica Dominicană: Regele Spaniei Juan Carlos "nu a intrat pe teritoriul" nostru Fostul rege al Spaniei Juan Carlos, care și-a anunțat decizia de a pleca în exil, &"nu a intrat pe teritoriul&" Republicii Dominicana, &"contrar&" acuzațiilor din ziarele spaniole, a anunțat marți Direcția Dominicana a Migrației, potrivit AFP.



Fostul conducator, în vârsta de 82 de ani, vizat de o ancheta pentru corupție, &"nu a intrat pe teritoriul Dominicanului, contrar unor afirmații ca a sosit marți devreme&", a declarat Mariela Caamaño, purtatoare de cuvânt a serviciilor de migrație din Republica Dominicana.



"Fostul rege a fost ultima data…

Sursa articol: hotnews.ro

