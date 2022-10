Partidele liberale si conservatoare din alianta de guvernare din Republica Ceha au castigat turul al doilea al alegerilor pentru Senat, desfasurat sambata, pastrand majoritatea in camera legislativa superioara, transmite dpa. O treime din cele 81 de mandate din Senat sunt reinnoite la fiecare doi ani. In urma scrutinului de sambata, alianta electorala Spolu (Impreuna), condusa de prim-ministrul Petr Fiala, a obtinut 17 din cele 27 de mandate puse in joc. Partidul populist de opozitie ANO, al fostului premier Andrej Babis, a castigat doar trei mandate, potrivit datelor comunicate de autoritatea…