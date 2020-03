Reprofilare „la minut”, cu sprijin de la patron

Stiri pe aceeasi tema

- BCE injecteaza 750 mld. euro in piața prin achiziția de datorii publice și private, ca raspuns la criza provocata de COVID-19 Banca Centrala Europeana a anuntat miercuri seara un plan de urgenta de 750 de miliarde de euro destinati datoriei publice si private, in incercarea de a tine sub control repercusiunile…

- Președintele interimar al Partidului Social Democrat, Marcel Ciolacu, afirma ca aștepta ca premierul Ludovic Orban sa anunțe duminica un plan de masuri concrete pentru protejarea cetațenilor in fața epidemiei de coronavirus, dar, in schimb, a auzit doar sfaturi de “cum sa mergem pe strada”. ,,Ma așteptam,…

- Apple a admis ca nu-și va atinge în acest trimestru obiectivele de vânzari din cauza epidemiei noului coronavirus, ceea ce înseamna ca milioane de oameni sunt în carantina, lanțul de furnizori nu funcționeaza cum trebuie și majoritatea magazinelor Apple din China sunt închise.…

- Atat Uniunea Europeana, dar și Romania in particular ar putea avea de suferit de pe urma crizei politice din Germania, avertizeaza analistul politic Iulian Fota, anunța MEDIAFAX."Principala tara unde Romania exporta in UE este Germania, noi suntem foarte interdependenti, foarte legati economic…

- Victor Ponta: "Sa va dau doua vesti bune. OUG care a bulversat sistemul de Sanatate nu avea avizul OBLIGATORIU de la Conisliul Legislativ. L-au cerut pe 5 si l-au primit pe 6, deci ordonanta nu mai produce efecte. A doua veste buna este ca un guvern interimar nu poate da OUG prin care sa amane majorarea…

- Un grup de lucru al Comitetului olimpic rus (ROC) a preluat controlul Federatiei ruse de atletism (RUSAF), dupa ce intreaga conducere a acesteia si-a prezentat demisia, relateaza DPA. Conducatorii RUSAF au demisionat luni, intr-un context tensionat, in care World Athletics a amenintat ca va expulza…

- Thrillerul lansat in urma cu aproape un deceniu, despre un virus originar din China care se raspandeste in toata lumea, a ajuns in topul celor mai vizionate zece filme pe iTunes odata cu aparitia coronavirusului care a ucis peste 130 de persoane.

- Daca ieri spunea ca vrea sa se mute la Bucuresti, sa fie dansatoarea lui Tzanca Uraganu, azi, tanara de 22 de ani tine cu dintii de Viorel. Vulpița a facut o criza de gelozie și a plans fara oprire, in platoul "Acces Direct"!