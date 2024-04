Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce s-a amuzat copios și a facut și cateva glume pe seama dezvaluirii ca fotografia publicata de Prințesa de Wales de Ziua Mamei fusese editata, se pare ca boala lui Kate Middleton a induplecat-o pe vedeta. Una dintre cele mai cunoscute și admirate femei din lume i-a cerut iertare public soției…

- Catherine, Prințesa de Wales, a dezvaluit, vineri, 22 martie 2024, ca a fost diagnosticata cu cancer și se afla in „stadiile incipiente” ale tratamentului cu chimioterapie. Kate Middleton a dezvaluit ca are cancer Prințesa, cunoscuta sub numele de Kate, și-a descris diagnosticul drept un „șoc uriaș”…

- Catherine, Prințesa de Wales, a anunțat ca se confrunta cu cancerul, marcand un moment de profunda incercare atat pentru ea, cat și pentru familia regala britanica. The post FAMILIA REGALA A ANGLIEI Prințesa de Wales, Catherine, dezvaluie lupta sa cu cancerul: Un moment de cumpana pentru familia regala…

- Prințesa de Wales spune ca urmeaza un tratament impotriva cancerului. Catherine susține ca se afla in primele etape ale tratamentului, dupa ce in urma unor analize s-a descoperit ca are cancer.

- Catherine, prințesa de Wales, a prezentat scuze pentru „orice confuzie” legata de fotografia oficiala editata care a starnit controverse dupa ce mai multe agenții de presa internaționale au retras imaginea, ingrijorate ca aceasta ar fi fost manipulata, re

- Dieta lui Kate Middleton. Cum arata micul dejun, pranzul și cina! Kate Middleton se poate lauda cu o silueta de top model, cu toate ca are 42 de ani și deja 3 nașteri la activ. Trupul ca tras prin inel se datoreaza insa sportului pe care Prințesa de Wales il practica de obicei cu regularitate. Totodata,…

- Prințul William, care trebuia sa revina deja la indatoririle oficiale dupa ce a luat o pauza pentru a fi alaturi de soția sa care a suferit o intervenție chirurgicala, va trebui sa joace acum un rol mai important pentru a-l suplini pe tatal sau, relateaza BBC. In tot acest timp, Harry, care s-a retras…

- Kate Middleton a fost externata. Cum se simte prințesa dupa operație! Kate Middleton a suferit o intervenție chirurgicala in zona abdominala in urma cu doua saptamani. Nu se știe care sunt problemele de sanatate cu care se confrunta Prințesa de Wales și care au dus la necesitatea acestei operații .…