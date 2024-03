Stiri pe aceeasi tema

- Regele Charles al Marii Britanii s-a declarat mandru de printesa de Wales, Kate Middleton, pentru curajul de a vorbi despre cancer și tratamentul sau, a anuntat vineri Palatul Buckingham, potrivit Reuters, preluat de News.ro. Charles este „atat de mandru de Catherine pentru curajul ei de a vorbi asa…

- Prințul William, care trebuia sa revina deja la indatoririle oficiale dupa ce a luat o pauza pentru a fi alaturi de soția sa care a suferit o intervenție chirurgicala, va trebui sa joace acum un rol mai important pentru a-l suplini pe tatal sau, relateaza BBC. In tot acest timp, Harry, care s-a retras…

- Regele Charles al III-lea, in varsta de 75 de ani, a fost operat vineri pentru prostata marita, dupa ce a fost internat in spital in cursul diminetii de vineri, iar acum "se simte bine", relateaza BBC si SkyNews. Procedura a fost efectuata la spitalul privat London Clinic, unde si Catherine, Printesa…

- Problemele de sanatate se țin lanț in familia regala britanica. Saptamana viitoare, Regele Charles al III-lea se va prezenta la spital pentru a fi operat din cauza unei afectiuni la prostata, informeaza BBC. „La fel ca mii de barbati in fiecare an, Regele a solicitat tratament pentru o prostata marita”,…