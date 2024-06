Stiri pe aceeasi tema

- Doua persoane au fost grav ranite joi seara, la Aubervilliers, in Seine-Saint-Denis, de catre un barbat care a aruncat o grenada in strada, scrie News.ro. Doi barbați neidentificați au sosit pe un scuter la un colt de strada, joi, catre ora locala 20.30 (21.30, ora Romaniei), intr-un cartier care se…

- Dezastru in Germania – morți și raniți Trei persoane au murit și cel puțin 16 au fost ranite, dupa ce o explozie la un magazin din Dusseldorf, Germania, a provocat un incendiu masiv. Explozia a avut loc in jurul orei 02:00 dimineața, ora locala, intr-un mic magazin de la parterul unui bloc…

- Gruparea siita libaneza Hezbollah a declarat miercuri ca a vizat intens tinte militare in nordul Israelului si, pentru prima data, o baza militara de langa Tiberiada, la aproximativ 30 de kilometri de granita cu Libanul, relateaza AFP.

- Armata israeliana a anuntat ca trei dintre soldatii sai au fost raniti usor joi intr-un „tunel-capcana” la Rafah, oras din sudul Fasiei Gaza, unde trupele israeliene efectueaza incursiuni cu incepere de marti.

- "Egiptul a adoptat o pozitie clara inca din primul minut (al razboiului), respingand in totalitate migrarea fortata a palestinienilor de pe pamanturile lor in Sinai sau in orice alt loc, pentru a salva cauza palestiniana de la lichidare si pentru a proteja securitatea nationala a Egiptului", a declarat…

- Hezbollah-ul libanez a anuntat luni ca a vizat un cartier general militar din nordul Israelului cu "zeci" de rachete Katiusa "ca raspuns" la raidurile ce vizeaza satele din sudul Libanului, transmite AFP. Granita dintre Liban si Israel este scena unor schimburi de focuri aproape zilnice de la inceputul…

- Franta a asigurat „autoapararea” bazelor sale din Orientul Mijlociu in momentul atacului iranian asupra Israelului, datorita unor „mijloace de protectie antiaeriana”, a anuntat duminica o sursa militara franceza, dupa ce Israelul a afirmat ca Franta l-a ajutat sa dejoace atacul iranian, transmite AFP.…

- Arheologi din nordul Israelului au descoperit o ascunzatoare subterana imensa, alcatuita din tuneluri inguste și camere mai mari, aceasta fiind sapata de evreii care traiau aici cu 2.000 de ani in urma, in timpul unei revolte impotriva Imperiului Roman, relateaza Reuters.