Febra materiilor prime critice. UE obligă statele să răscolească pământurile Criza de materii prime critice, necesare atat tranziției catre energia verde, cat și pentru industria militara, a determinat conducerea UE sa ceara statelor o mobilizare generala. Astfel, toate țarile Uniunii Europene vor fi obligate sa demareze programe de explorare la nivel național a resurselor de astfel de materii prime critice și strategice și sa puna […] The post Febra materiilor prime critice. UE obliga statele sa rascoleasca pamanturile first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- „M-am bucurat sa il revad astazi, la Praga, pe președintele Republicii Cehe, Petr Pavel - un prieten vechi, din vremurile in care amandoi ne serveam patria in uniforma militara.Romania și Republica Ceha știu ce inseamnă trecerea printr-o dictatură și construcția, ulterioara, a unei societați democratice…

- Statele membre ale Uniunii Europene au ajuns miercuri, 27 martie, la un acord pentru prelungirea importurilor agricole din Ucraina fara taxe vamale pentru inca un an. Compromisul vine in conditiile in care fermierii din UE au protestat impotriva importurilor de alimente din Ucraina, tara devastata de…

- Comisia a publicat luni sase bilanturi aprofundate, pentru Romania, Cipru, Tarile de Jos, Slovacia, Spania si Suedia. Raportul privind mecanismul de alerta identifica statele membre cu privire la care ar trebui realizate bilanturi aprofundate pentru a se evalua daca statele respective se confrunta cu…

- CARAȘ-SEVERIN – Inventarierea lor, la nivelul intregii Uniuni Europene, se desfașoara la unii mai alert, la noi mai lent! Periodic revine in discuție dependența țarilor europene, implicit a Romaniei, de o serie de resurse fie inexistente, fie deficitare sau, din diferite motive, neexploatate. In trena…

- In jur de 60 de oficiali guvernamentali și ai Uniunii Europene, experți in securitatea alimentara, reprezentanți din industrie și cațiva jurnaliști au participat luna trecuta la Bruxelles la simularea unui scenariu sumbru: situația in care Europa se va confrunta cu una dintre cele mai grave crize alimentare…

- Manifestul PPE de la București vorbește clar despre planul de inarmare a Uniunii Europene, mai ales dupa ce Donald Trump a lasat sa se ințeleaga ca nu toate statele NATO sunt, de fapt, aparate. UE se pregatește de razboi? Cel puțin așa se ințelege din manifestul pe care liderii PPE il vor adopta la…

- ”China acorda o mare importanta cooperarii China-UE in domeniul industriei si este dispusa sa colaboreze cu UE pentru a aprofunda cooperarea reciproc avantajoasa si de castig-castig si pentru a obtine o dezvoltare comuna”, a declarat Xin Guobin, viceministrul industriei si tehnologiei informatiei. Reuniunea…

- Noi standarde de comercializare pentru produse asociate cu prima masa a zilei, adica pentru miere, gem și sucuri de fructe, au fost revizuite de oficialitațile Uniunii Europene. Astfel, sucurile de fructe și gemurile vor trebui sa aiba mai mult fruct, iar mierea sa fie corect etichetata.