Reprimare sângeroasă a manifestaţiilor din Iran. 200 de persoane ucise, conform celor mai sumbre bilanţuri "Organizatia crede ca numarul real al mortilor poate fi mult mai mare, anumite informatii sugerand ca 200 de persoane au fost ucise", anunta ONG-ul intr-un comunicat. "Secvente video autentice, declaratii ale unor martori oculari si informatii culese de la activisti din afara Iranului demonstreaza existenta unei inclinatii aprige catre omor in randul fortelor de ordine iraniene", apreciaza organizatia pentru apararea drepturilor omului intr-un mesaj postat pe Twitter. Un purtator de cuvant al aparatului judiciar iranian a dat asigurari anterior ca situatia a revenit la normal… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

