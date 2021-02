Stiri pe aceeasi tema

- Este nevoie urgenta de reglementari clare pentru criptomonede, care incep sa fie folosite de companii precum Tesla, Mastercard si BNY Mellon ca o clasa de active alternative, a declarat Hester Peirce, comisar republican al Comisiei americane pentru bursa si valori mobiliare (SEC), transmite Reuters,…

- Este nevoie urgenta de reglementari clare pentru criptomonede, care încep sa fie folosite de companii precum Tesla, Mastercard si BNY Mellon ca o clasa de active alternative, a declarat Hester Peirce, comisar republican al Comisiei americane pentru bursa si valori mobiliare (SEC), transmite Reuters,…

- Frenezia starnita pe forumurile Reddit prin care valoarea actiunilor GameStop a atins niveluri-record a creat impresia ca beneficiarii miscarii contra Wall Street au fost micii investitori, insa expertii in materie de investitii incep sa puna la indoiala acest lucru. Administratorii fondurilor gigante…

- Vlad Tenev, cofondator și director executiv al Robinhood, a fost convocat in fața Comitetului pentru Servicii Financiare din Camera Reprezentanților din Statele Unite, unde va da explicații privind sursele de venit ale companiei. Aceasta a fost evaluata la 11,2 miliarde de dolari.Micii investitori de…

- Cotația argintului a depașit luni nivelul de 30 de dolari pe uncie pentru prima data din anul 2013 incoace, dupa ce micii investitori grupați pe forumuri au pariat miliarde de dolari pe acțiuni saptamana trecuta, scrie Reuters . Pariul pe metale prețioase vine dupa ce bursele din intreaga lume au inregistrat…

- Prețul criptomonedelor Dogecoin a crescut cu peste 300 la suta in 24 de ore, dupa ce un forum de pe Reddit și-a propus sa o transforme in echivalentul cripto al fenomenului GameStop. Dogecoin a fost uitat in ultima perioada, deși a prins viața in 2013 din spatele unei glume pe Twitter, insa un forum…

- Bitcoin a mai pierdut 8% din valoare, in ultimele 24 de ore. Piata criptomonedelor s-a redus cu peste 100 de miliarde de dolari in doua zile Bitcoin a scazut joi pentru a doua zi consecutiv, cu 8%, pierderile din ultimele 48 de ore fiind de peste 10%. Pe ansamblul pietei criptomonedelor, capitalizarea…

- Bitcoin a scazut pentru a doua zi la rand, ducand pierderile inregistrate de piata criptomonedelor la peste 10% in circa 48 de ore, scrie CNBC.Astfel, pretul unui bitcoin a scazut joi cu 6% si a ajuns la 31.310 dolari, cel mai slab rezultat din ultimele zece zile.