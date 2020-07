Stiri pe aceeasi tema

- Rasaritul si apusul la mare sunt toate la fel. In Grecia, Bulgaria sau Romania. Te lasa cateva minute fara suflare doar ca sa prinzi, intr-o amintire, culorile magnifice si vibratia marii. Dupa o incremenire de cateva luni din cauza pandemiei de coronavirus, locurile incep sa prinda viata, unele…

- Ziarul Unirea DOCUMENT: Declarația pe propria raspundere pentru tranzitarea Austriei Austria emite avertismente de calatorie pentru Romania, Republica Moldova și Bulgaria datorita agravarii situației pandemiei COVID-19 in aceste țari, anunța Guvernul de la Viena. Romanii, moldovenii și bulgarii care…

- Nordis Mamaia 5***** propune romanilor sa investeasca intr-o experiența inovatoare pe litoralul Marii Negre. Ansamblul reprezinta o investiție de 90 de milioane de euro și va asigura turiștilor o experiența de vacanța la cele mai ridicate standarde internaționale. Nordis ofera atat camere de hotel de…

- Guvernul Austriei a emis alerte privind calatoriile in Romania, Bulgaria si Republica Moldova, iar persoanele care vin din aceste tari vor fi obligate sa prezinte un rezultat negativ la un test COVID-19 sau vor fi plasate in carantina 14 zile. „Va rugam sa nu calatoriti in aceste tari, acesta este apelul…

- Sute de turisti din intreaga tara pleaca in vacanta in Grecia si Bulgaria, incepand din 15 iunie, odata cu eliminarea masurii de carantina ori auto-izolare de 14 zile la intoarcerea in Romania si redeschiderea granitelor pentru turism in aceste tari.

- Doua dintre destinațiile predilecte ale romanilor pentru concediul de vara, Bulgaria și Grecia, se uita cu atenție și ele la ce se intampla cu evoluția coronavirusului in Romania, spune Raed Arafat.

- Incepand cu data de 1 iunie romanii pot calatori din nou pe teritoriul tarii fara a fi necesara declaratia pe propria raspundere, cu toate acestea anumite reguli trebuie respectate, dintre care cea mai importanta find distantarea sociala. Hotelierii au fost nevoiti sa ia masuri pentru ca angajatii…

- Romania va iesi din starea de urgenta dupa 15 mai, iar operatorii din turism anunta ca au inceput sa inregistreze deja foarte multe rezervari de vacante. Turistii romani abia asteapta sa calatoreasca, iar cei mai multi au ales deja Romania, spune Corina Martin, presedintele Federatiei Asociatiilor de…