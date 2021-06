REPORTAJ Sibiu: De neoprit sau cum dragostea este ca mersul pe bicicletă In premiera la Sibiu, pasionatii de ciclism au invins duminica orice fel de bariera si au facut echipa cu iubitorii sportului pe doua roti, care nu vad ca ceilalti, si aceasta dizabilitate ii impiedica sa pedaleze singuri. Asa ca un grup de vreo 50 de oameni si-au unit destinul pentru o zi, pentru a putea visa impreuna si au luat startul la "Unstoppable - Turul Ciclist al Sibiului", prima cursa dedicata persoanelor cu nevoi speciale din Romania, care doresc sa mearga cu bicicleta. Cu cateva minute inainte sa se dea startul din Piata Mare, din centrul istoric al Sibiului, o doamna si un domn stateau… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In premiera la Sibiu, pasionatii de ciclism au invins duminica orice fel de bariera si au facut echipa cu iubitorii sportului pe doua roti, care nu vad ca ceilalti, si aceasta dizabilitate ii impiedica sa pedaleze singuri. Asa ca un grup de vreo 50 de oameni si-au unit destinul pentru o zi, pentru…

- In volumul „Marturie athonita in Romania”, lucrare editata de Sfanta Manastire Vatopedi, in 2004, parintele Iosif Vatopedinul face cateva recomandari barbatilor casatoriti. 1. Intr-o casnicie, dragostea trebuie sa vina, indeosebi dinspre barbat spre femeie. Acest lucru l-a facut si Hristos fata de Biserica…

- Președintele Klaus Iohannis a venit pe bicicleta de la Vila Lac pana in parcul Herastrau. Șeful statului i-a indemnat pe romani sa renunțe la mașina personala, in favoarea transportului alternativ.”Mersul pe bicicleta este sanatos și va recomand tuturor sa folosiți bicicleta cat mai des! Orașele noastre…

- Presedintele Klaus Iohannis s-a aratat nemulțumit de situația pistelor de bicicleta din Romania, despre care a spus ca sunt prea puține iar acelea care exista nu sunt construite corespunzator și nu incurajeaza acest tip de transport nepoluant. Șeful statului a participat la evenimentul organizat de…

- Foto: Timi Slicaru Sunt foarte puține piste și de foarte multe ori imparți banda de mers cu automobiliști de obicei foarte nervoși și foarte deranjați de existența bicicliștilor, a zis Klaus Iohannis, prezent la o dezbatere organizata cu prilejul Zilei Mondiale a Bicicletei. „Este, azi, ziua Bicicletei.…

- Președintele Klaus Iohannis a venit pe bicicleta de la Vila Lac pana in parcul Herastrau. Șeful statului i-a indemnat pe romani sa renunțe la mașina personala, in favoarea transportului alternativ.”Mersul pe bicicleta este sanatos și va recomand tuturor sa folosiți bicicleta cat mai des! Orașele noastre…

- Sute de migranti care si-au gasit un refugiu in case abandonate din nordul Serbiei, in apropierea frontierei cu Ungaria si Romania, incearca sa ajunga in Europa Occidentala prin Romania - pe o ”ruta a saracului” -, in contextul in care Ungaria a ridicat la frontiera sa de sud un gard de sarma ghimpata…

- FIFA a publicat astazi noul clasament mondial, iar echipa naționala de fotbal a Romaniei a coborat șase poziții, pana pe locul 43. Dupa startul dezastruos din preliminariile Campionatului Mondial din 2022, Romania a pierdut poziția 37 in clasamentul FIFA. Selecționata pregatita de Mirel Radoi a obținut…