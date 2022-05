Stiri pe aceeasi tema

- La cateva saptamani dupa eșecul atacurilor prin care urmareau sa cucereasca Kievul, cadavrele soldaților ruși sunt inca descoperite la marginea localitaților prin care au trecut sau le-au ocupat pentru scurt timp in apropierea capitalei ucrainene. Ucrainenii care le gasesc spun ca Rusia nu este mai…

- Rusii au furat alimentele si medicamentele dintr-un camion care venea din Romania cu ajutoare pentru ucraineni, dar au lasat soferul in viata pentru ca era roman, povesteste europarlamentarul Vlad Gheorghe. Pasaportul romanesc e aur in Ucraina, povesteste europarlamentarul USR Vlad Gheorghe, care ofera…

- Aproximativ 1,16 milioane de persoane au fost duse in Rusia de la inceputul invadarii Ucrainei de catre armata rusa la sfarsitul lunii februarie, potrivit informatiilor furnizate sambata de ministerul apararii de la Moscova, transmite dpa, citata de Agerpres. Aceasta cifra include aproximativ 205.000…

- O femeie ucraineana in varsta a devenit un simbol al sprijinului pentru invadarea Ucrainei de catre Rusia, dupa ce batranica i-a intampinat pe soldatii ucraineni cu un steag sovietic. Rusii s-au folosit de imaginile cu aceasta pentru a o transforma intr-un simbol pro-razboi. Imagini cu „Babushka Z"…

- Cu cat trece timpul și vin vești dinspre Ucraina, cu atat mai multe orori ies la iveala. Soldații ruși, dupa cum arata evidența și dupa cum declara autoritațile ucrainene, in mod expres și deliberat, au torturat, chinuit, ucis civili. BBC relateaza despre niște oameni care au trait aproape o luna in…

- Kievul susține ca rusii ar avea deja 19.000 de soldați morți in cele 44 de zile de razboi și ar fi pierdut cel puțin 700 de tancuri și 1890 de blindate.19.000 de militari700 de tancuri1.891 de transportoare blindate sau diverse vehicule de lupta ale infanteriei333 piese de artilerie108 lansatoare multiple…

- Granicerul Roman Gribov, cel care a injurat nava ruseasca in timpul atacului asupra Insulei Șerpilor, unde se afla alaturi de alți 12 colegi, a fost batut și infometat cat timp a stat intr-o inchisoare „infernala” rusa dupa ce a fost capturat, potrivit unor declarații facute de mama sa, pentru Daily…

- Razboi in Ucraina, ziua 25. Razboiul din Ucraina este atat de devastator, incat 10 milioane de persoane au fugit, fie stramutate in interiorul tarii, fie refugiate in strainatate. Oamenii continua sa fuga intrucat se tem de bombe, de lovituri aeriene si d