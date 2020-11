Stiri pe aceeasi tema

- Nicoleta Lefter si Serban Pavlu sunt protagonistii unui spectacol de teatru imersiv ce suprinde atmosfera pregatirilor unei petreceri de Revelion din anii ’80 intr-un apartament bucurestean., potrivit news.ro„’88/’89” este primul proiect de teatru imersiv folosind tehnologia de realitate virtuala.…

- Actrita Nicole Kidman va juca in serialul „Things I Know to Be True”, productie comandata de Amazon si bazata pe piesa de teatru omonima a lui Andrew Bovell, care va semna scenariul, potrivit news.ro.Kidman, premiata cu Oscar pentru rolul principal din „The Hours” (2002), va fi producator executiv…

- Tinerii din Asociația Tinerilor Ortodocși Suceveni (ATOS) și-au implinit recent un vis. Și-au dorit sa filmeze piesa de teatru „Ne pasa!" și au reușit, dupa o mobilizare exemplara, seriozitate și multa implicare. Au fost cinci saptamani de repetiții, dupa care tinerii ATOS au terminat ...

- Presedintele Donald Trump a iesit, duminica, pentru scurt timp din spitalul Walter Reed unde este internat, la bordul unei masini pentru a-si saluta sustinatorii stransi in fata institutiei. Comportamentul presedintelui a fost imediat criticat chiar de medicii care-l trateaza.

- Surprizele se tin lant la Ferma 2020! O noua concurenta a pus ochii pe George Burcea, desi acesta si-a aratat clar simpatia pentru Viviana Sposub. Iata cine are numai cuvinte de lauda la adresa actorului! Ferma 2020. Cine a pus ochii pe George Burcea Dupa ce a cucerit-o iremediabil pe Viviana Sposub,…

- Ne bucuram de un anotimp superb, dar nu atat de mult ma incanta cum arata orașul nostru, care parca are doua fețe. Totuși prin ochii fetiței mele reușesc sa ii vad culorile și sa il privesc poate cu un soi de dragoste… Pe cat e de frumoasa natura vara, pe atat de urat devine orașul. Copacii aceia cu…

- Silvia Stoiana a lansat o noua piesa care se va regasi pe albumul ei de debut, melodia „Ține-ma de mana“ continuand seria melodiilor pop cu mesaj optimist lansate de studenta Facultații de Muzica și Teatru din orașul nostru. „Am scris aceasta piesa sensibila din dorința de a incuraja cuplurile sa nu…

- Silvia Stoiana a lansat o noua piesa care se va regasi pe albumul ei de debut, melodia „Ține-ma de mana“ continuand seria melodiilor pop cu mesaj optimist lansate de studenta Facultații de Muzica și Teatru din orașul nostru. „Am scris aceasta piesa sensibila din dorința de a incuraja cuplurile sa nu…