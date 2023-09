Replica prefectului Olt după ce mașina i-a luat foc în trafic Prefectul județului Olt, Mario De Mezzo, a recționat, vineri, intr-o postare pe Facebook, dupa ce mașina pe care o imprumutase șefei de Cancelarie i-a luat fosc in trafic. „Cea mai importanta veste a zilei este ca nimeni nu a fost ranit in accidentul despre care relateaza deja toata presa. Am declarat public ca refuz sa cred ca ar fi orice alta cauza decat un accident nefericit, chiar daca multi imi sugereaza contrariul. Sper ca nimeni nu poate merge atat de departe, dar nu pot sa nu fiu ingrijorat cand prea multi dintre voi va ganditi la acest scenariu. Asta spune multe despre ei. Si pentru ca… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

