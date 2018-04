Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, joi, la Bacau, ca vizita in Israel a premierului Viorica Dancila si a presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, este plina de ciudatenii, fara mandat si il ingrijoreaza secretomania cu care a fost organizata. ”Cine stie ce intelegeri secrete face domnul…

- Presedintele Klaus Iohannis a precizat joi, referitor la vizita mult dezbatuta a Vioricai Dancila in Israel, ca premierul nu vorbeste in numele Romaniei. "Aceasta vizita pe care o face premierul si, se pare, si presedintele Camerei Deputatilor in Israel are cateva ciudatenii. Una din ele este…

- Prim-ministrul Benjamin Netanyahu a declarat ca cel putin sase tari sunt in discutii cu Israelul pentru a-si muta ambasada la Ierusalim. "Ma bucur sa comunic ca cel putin sase state discuta serios cu noi despre relocarea ambasadelor la Ierusalim", a spus Netanyahu, joi, la o intalnire cu diplomati…

- Dragnea, despre refuzul președintelui de a o revoca pe Kovesi: ”Daca domnul Tudorel Toader a anuntat ca va sesiza CCR, inseamna ca are argumente foarte serioase, il susțin”, a spus presedintele Camerei Deputatilor, la Antena 3, el aratand ca a fost deranjat de atitudinea sefului statului “fata de dezvaluirile…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, lider al PSD, a negat existenta oricaror tensiuni intre el si premierul Viorica Dancila si a sustinut ca astfel de informatii, in special legate de o posibila demisie din functie a sefei Guvernului, sunt menite sa creeze impresia peste granita ca in…

- Presedintele Klaus Iohannis isi continua razboiul de la distanta cu seful PSD, Liviu Dragnea. Seful statului l-a facut praf pur si simplu pe liderul Camerei Deputatilor. Iohannis nu e de acord cu discursul lui Dragnea din parlament de la sedinta solemna de unire cu Republica Moldova. Mai mult, seful…

- 'Sa dau eu explicatii? Dar nu as putea sa fiu arestat pentru orice demers? Dar de ce sa dau explicatii?', a raspuns Dragnea, miercuri, la Parlament, intrebat daca va da explicatii, in intalnirea de joi, cu privire la cererea de revocare a sefei DNA. Potrivit lui Dragnea, oficialii europeni…