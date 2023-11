Stiri pe aceeasi tema

- Florin Talpan l-a facut praf pe Daniel Oprita, dupa ce CSA Steaua a remizat cu Rapid, in Cupa Romaniei. Juristul „militarilor” a declarat ca echipa ros-albastra trebuia sa ii invinga pe giulesteni. Acesta a mai dezvaluit si ce salariu are Oprita in Ghencea. Florin Talpan a mai declarat ca si CSA Steaua…

- Daniel Oprița, antrenorul Stelei, s-a plans de program dupa remiza cu Rapid din Cupa Romaniei Betano, scor 0-0. CSA are meci cu Dumbravița, la Timișoara, sambata. „Nu suntem mulțumiți, l-am zis ca daca tot facem un efort, macar sa incercam sa caștigam, sa trecem de grupe. Sambata avem o deplasare lunga.…

- Daniel Oprița, antrenorul de la CSA Steaua, a anunțat chiar inainte de meciul cu Rapid din Cupa Romaniei ca nu va mai cotninua din sezonul viitor pe banca „militarilor”. CSA Steaua - Rapid, in grupele Cupei Romaniei, are loc pe 1 noiembrie, de la ora 21:00. Meciul va fi liveTEXT pe Prima Sport 1 și…

- Florin Talpan, juristul Clubului Sportiv al Armatei, face apel la premierul Marcel Ciolacu, dupa hotararea luata de magistrați in procesul pentru palmares dintre FCSB și CSA. Curtea de Apel București s-a pronunțat in procesul dintre CSA Steaua și FCSB. Astfel, conform hotararii instanței de judecata,…

- Florin Talpan, juristul CSA Steaua, i-a dat replica lui Gigi Becali, patronul FCSB. Aflat in proces cu CSA pentru palmaresul Stelei, Gigi Becali a anunțat azi ca e sigur ca va caștiga procesul și a declarat ca cei de la CSA Steaua ar fi inregistrat marca abuziv la OSIM pentru echipa de fotbal. Florin…

- Aprigul antrenor al CSA Steaua, Daniel Oprița, a fost banuit foarte multa vreme ca are un salariu uriaș la clubul armatei. Antrenorul CSA Steaua, Daniel Oprița, a dezvaluit care este salariul sau. Intrebat daca primește 10.000 de euro pe luna la CSA Steaua, Oprița s-a limitat sa spuna ca suma reala…

- Mircea Lucescu cere rabdare la Dinamo! Antrenorul lui Dinamo Kiev a fost prezent pe stadionul Arcul de Triumf, la meciul dintre Dinamo si FC Botosani. Mircea Lucescu a fost prezent si la meciul din Giulesti dintre Rapid si Petrolul Ploiesti, de duminica. Dinamo a obtinut prima victorie de la revenirea…

- Daniel Oprita a oferit prima reactie dupa ce CSA Steaua a egalat-o dramatic pe Chindia, in prima etapa din Liga a 2-a. Antrenorul ros-albastrilor s-a declarat multumit de rezultatul obtinut in deplasarea de la Targoviste. CSA Steaua a remizat in deplasarea de la Chindia. Bogdan Chipirliu a marcat in…