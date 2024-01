Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Florin Barbu (PSD), a declarat marți seara, la Antena 3, ca spre deosebire de fostul premier Nicolae Ciuca caruia i-au trebuit 12 zile sa inchida greva profesorilor, lui i-au trebuit doar doua zile sa ajunga la un acord cu protestatarii din sectorul agricol.

Ministrul PSD a fost intrebat cum comenteaza afirmațiile prim-vicepreședintelui PNL Rareș Bogdan care spunea ca „Nicolae Ciuca, in luna iunie a stat nu mai puțin de 12 zile in negocieri in cele din urma a ajuns la incheierea grevei profesorilor” și „cred ca la fel trebuia sa procedeze și domnul…