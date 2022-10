Directorul Gazprom si-a exprimat regretul, in aceasta conferinta de presa, fata de faptul ca Rusia nu a obtinut inca un acces in zona exploziilor. Aleksei Miller si-a exprimat sustinerea fata de o propunere a presedintrelui rus Vladimir Putin de creare a unui ”hub” european al gazelor naturale in Turcia.The post Repararea gazoductelor Nord Stream 1 si 2 ar dura cel putin un an, estimeaza directorul Gazprom Aleksei Millrer, care sustine propunerea lui Putin de creare a unui ”hub” european al gazelor naturale in Turcia first appeared on Money .