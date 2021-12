Renovarea pavilionului ars de la „Matei Balș” e aproape gata. Cum arată și când se redeschide – FOTO/VIDEO Se fac planuri pentru gestionarea valul 5 al pandemiei de Covid-19, generat, spun autoritațile, de varianta Omicron. O veste buna este ca se va redeschide Pavilionul 5 al Institutului Matei Balș din Capitala, secția in care la finalul lunii ianuarie a izbucnit incendiul in urma caruia 21 de persoane au murit. Lucrarile au costat cateva […] The post Renovarea pavilionului ars de la „Matei Balș” e aproape gata. Cum arata și cand se redeschide - FOTO/VIDEO first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Inca 13 cazuri noi cu varianta OMICRON a virusului SARS-CoV-2 au fost confirmate astazi, 27.12.2021, in Romania.Cele mai multe persoane infectate, in numar de 10, sunt din municipiul București, alte 2 persoane sunt din județul Ilfov și una din județul Galați.Persoanele infectate cu tulpina OMICRON…

- Octavian Jurma, cercetator, a comentat primul caz de Omicron de transmitere comunitara depistat la o femeie care nu a calatorit in afara tarii. Acesta spune ca odata format acest fenomen de transmitere cazurile se pot dubla de la o saptamana la alta. In total, pe teritoriul tarii noastre au fost depistate…

- Medicul Adrian Marinescu a vorbit recent despre noua tulpina Covid-19, deja existenta in Romania. Potrivit directorului medical al Institutului Matei Balș, romanii ar trebui sa aiba in vedere contagiozitatea crescuta a acestei noi variante și sa se protejeze, folosindu-se de toat masurile in acest sens.…

- Adrian Marinescu, directorul medical al Institutului Matei Balș din Capitala, a anunțat joi ca trei suspiciuni de infectare cu Omicron sunt in curs de secvențiere pentru a stabili varianta de coronavirus, intr-o declarație pentru Digi24.Este vorba de trei cazuri diferite de cele ale persoanelor intoarse…

- “Nu va dura mai mult de zece zile pentru a face un vaccin impotriva noii variante SARS-CoV-2, Omicron” a declarat, luni, Aleksandr Ghinzburg, directorul Centrului Național de Cercetare pentru Epidemiologie și Microbiologie Gamaleia, dezvoltatorul vaccinului impotriva Covid-19, Sputnik V. “Lucrarile…

- "Nu va dura mai mult de zece zile pentru a face un vaccin impotriva noii variante SARS-CoV-2, Omicron" a declarat, luni, Alexander Gintsburg, directorul Centrului Național de Cercetare pentru Epidemiologie și Microbiologie Gamaleya, dezvoltatorul vaccinului impotriva Covid-19, Sputnik V. "Lucrarile…

- Exista o singura soluție pentru a opri transmiterea tulpinii Omicron de COVID-19 in acest moment, potrivit medicului Radu Țincu, de la Spitalul de Urgența Floreasca din Capitala. „Masurile...

- Targul de Craciun din Piața Mare de la Sibiu, anulat anul trecut din cauza pandemiei, va avea loc in acest an, in perioada 26 noiembrie-2 ianuarie. Pentru a avea acces, oamenii trebuie sa prezinte certificatul verde Covid, au anunțat organizatorii. In ceea ce privește targul din Capitala, primarul Nicușor…