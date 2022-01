Constructorul auto Renault vrea ca pana in 2030 toate mașinile Dacia produse in Europa sa fie electrice. Producatorul auto promite ca nu va scumpi Dacia in urma electrificarii. Renault vrea ca pana in 2030 sa vanda in Europa doar vehicule electrice, fata de obiectivul precedent de 90%, a anuntat joi directorul general Luca de Meo, adaugand ca “va urma Dacia, iar electrificarea ei va fi realizata astfel incat nu vom majora preturile”, transmite AFP. Renault a decis sa produca in China modelul electric Dacia Spring . “Pregatim conditiile pentru ca Renault sa fie un brand 100% electric pana in 2030”,…