Noul acord pentru alianta restructurata dintre Renault, Nissan si partenerul junior Mitsubishi Motors a intrat in vigoare miercuri, au declarat producatorii de automobile intr-un comunicat. ”Acest urmator capitol al aliantei se va construi pe bazele parteneriatului de lunga durata si va maximiza crearea de valoare pentru fiecare membru al aliantei”, se arata in declaratie. Renault nu are obligatia de a vinde actiunile Nissan care au fost transferate trustului intr-o anumita perioada de timp, potrivit comunicatului. Producatorul francez de automobile poate vinde actiunile incredintate in mod flexibil,…