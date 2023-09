Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce am vazut mai multe imagini oficiale cu noul model ascuns sub camuflaj, noul Renault Scenic E-Tech este la doar cateva zile distanța de a fi lansat oficial. Prezentarea noului model va avea loc in cadrul Salonului Auto de la Munchen din Germania. Cu aceasta ocazie, constructorul francez ne ofera…

- In cadrul evenimentului Monterey Car Week din California, compania germana Ruf, cea care a creat legendarul model CTR Yellowbird, a adus un omagiu special pentru clasicul Porsche 911. Noul model, botezat simplu Tribute, este produs in doar un singur exemplar și primește o serie de noutați tehnice și…

- La cateva zile dupa ce am asistat la o prima imagine sugestiva cu noul model, italienii de la Pininfarina și-au onorat promisiunea și au prezentat oficial noul B95 Speedster. Noul model de performanța este bazat pe Battista și este descris de marca italiana ca fiind primul hyper barchetta electric din…

- In urma cu doi ani, Lamborghini a vorbit pentru prima data despre un model pur electric care sa poarte celebra emblema a marcii. Acum aflam și cand vom face cunoștința cu acesta. Potrivit unor informații aparute intr-un comunicat de presa despre producția lui Revuelto, Lamborghini a confirmat ca primul…

- Salonul Auto de la Munchen iși deschide porțile in data de 5 septembrie. Marii constructori de automobile care și-au anunțat deja prezența fac ultimele pregatiri pentru ca totul sa se desfașoare ca la carte. Nemții de la Mercedes-Benz le pregatesc fanilor doua mari surprize. In primul rand este vorba…

- Xiaomi, producatorul chinez de smartphone-uri, este pe cale sa se lanseze oficial și pe piața automobilelor. Ambiția companiei de a deveni un producator de mașini a fost anunțata pentru prima data in 2019, iar mai devreme in acest an, am vazut chiar și prima imagine "scapata" pe internet cu primul sau…

- In urma cu o saptamana, viitorul Renault 5 electric de serie a fost surprins in timpul primelor teste pe drumurile publice. Acum, constructorul francez a publicat o serie de imagini noi cu viitorul model cu zero emisii, care urmeaza sa fie lansat pe piața in 2024. In imagini putem vedea doua prototipuri…

- Aehra este o companie italiana inființata recent, cu care am facut cunoștința la finalul anului trecut. Primul model al marcii este Aehra SUV, care este un model de performanța electric. Acum, a venit timpul sa asistam la debutul celui de-al doilea model al companiei. Noul model este botezat simplu,…