Renault - campioana problemă a lui Emmanuel Macron Președintele francez Emmanuel Macron spera sa foloseasca puterea financiara naționala și a Uniunii Europene pentru a salva companii cruciale și sa le consolideze statutul de campioane - lucru ce face din Renault o problema, scrie Politico.



Producatorul auto francez sângereaza financiar și a anunțat vineri un plan de restructurare întins pe trei ani, 4.600 de locuri de munca urmând sa fie taiate doar în Franța ca parte a unui efort global de a reduce costurile cu 2 miliarde de euro.



Franța: Mii de muncitori protesteaza fața de planul de restructurare al Renault

Pandemia,… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Intr-o mișcare total neașteptata, Angela Merkel a acceptat sa formeze o alianța cu Emmanuel Macron prin care Germania și Franța vor pune umarul la salvarea financiara a Uniunii Europene. Sau ar trebui sa scriu salvarea intre ghilimele? In traducere aproximativa, anunțul celor doi lideri suna cam așa…

- Presedintele francez Emmanuel Macron si cancelarul german Angela Merkel au propus luni un plan de relansare in Europa de 500 de miliarde de euro pentru a face fata impactului economic al noului coronavirus, care a aruncat Europa intr-o recesiune de o amploare istorica, relateaza AFP si DPA."Pentru a…

- Chiar și în vremuri excepționale francezii gasesc noi moduri de a fi excepționali, scrie Politico.Potrivit unui studiu al Institutului Paster, Franța s-a confruntat cu propria mutație a coronavirusului care a ucis peste 250.000 de persoane la nivel mondial. Acesta sugereaza ca de fapt…

- Presedintii din SUA si Franta, Donald Trump si Emmanuel Macron, intentioneaza sa convoace o reuniune a membrilor permanenti ai Consiliului de Securitate al Natiunilor Unite pe tema coronavirusului, potrivit Mediafax.Presedintele SUA, Donald Trump, si omologul sau din Franta, Emmanuel Macron,…

- Presedintele american Donald Trump si omologul sau francez Emmanuel Macron doresc sa organizeze o reuniune extraordinara a membrilor permanenti ai Consiliului de Securitate, in sistem videoconferinta, pe tema combaterii epidemiei COVID-19 in zonele de conflict, intr-un moment in care instanta onusiana…

- Comisia Europeana a elaborat un plan care sa stimuleze companiile din statele membre ale Uniunii Europene sa evite disponibilizarile angajatilor prin reducerea programului de lucru, in contextul crizei generate de masurile antiepidemice, anunța MEDIAFAX.Ursula von der Leyen, presedintele Comisiei…

- Franta asteapta de la reuniunea liderilor celor 27 de tari ale Uniunii Europene, reuniune ce se desfasoara marti prin conferinta video, "un semnal de solidaritate mai puternic si vizibil" in fata crizei cauzate de noul tip de coronavirus, a anuntat Presedintia franceza, informeaza AFP. …

- Ministrul francez al Culturii, Franck Riester a fost diagnosticat pozitiv cu noul virus ucigaș din China a informat, luni, cabinetul sau, subliniind ca are “o forma usoara” si ca se afla la domiciliul din Paris, anunța France24.roMinistrul a fost testat iar rezultatul este pozitiv” dupa ce a manifestat…