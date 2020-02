Stiri pe aceeasi tema

- SCM Politehnica a disputat in acest final de saptamana primele jocuri de verificare din 2020. Lipsita de aportul unor jucatori importanti, aflati fie in „misiuni” internationale, fie pierduti din cauze financiare, formatia alb-violeta a invins ieri pe teren propriu colega banateana CSM Resita. Astazi…

- Politehnica a mai perfectat un transfer in aceasta iarna. Este vorba de Nicolae Șofran, jucator nascut la 3 octombrie 2001. El a evoluat pana acum la CSC Ghiroda și Giarmata Vii, in Liga a III-a. Este fundaș dreapta si poate evolua si ca mijlocaș dreapta. The post Politehnica si-a mai luat un jucator…

- La reunirea de azi a „Baietilor in ghete” se va afla si cel putin un nou junior. Pe langa cele trei mutari anuntate, ASU Politehnica l-a luat si pe Nicolae Sofran, un tanar jucator de banda remarcat la CSC Ghiroda. La randul ei, formatia timiseana din Liga a III-a a inregimentat jucatori de la alb-violeti…

- „Baietii in ghete” au programata maine prima sedinta de pregatire din anul 2020. ASU Politehnica nu va pleca in aceasta iarna din zona, cantonamentul va fi efectuat pe plan local iar adversarii din amicale vor fi de asemenea din regiune. Pana acum sub comanda antrenorului Octavian Benga au fost anuntate…

- ASU Politehnica a incheiat anul prin cel de-al saptelea meci consecutiv fara esec. Pandurii Tg. Jiu a fost mult mai greu de invins decat se asteptau druckerii. Timisorenii s-au impus cu 1-0 printr-un penalty primit la ultima faza si transformat de Mircea Axente. Victoria a declansat fiesta in tribune,…

- Alb-violetii au produs probabil surpriza rundei in Liga 2. ASU Politehnica si-a luat revansa in deplasare cu cei de la CS Mioveni. La fel ca in tur, a fost 1-0 pentru oaspeti. Singurul gol al partidei a fost inscris de Mircea Axente in minutul 36. Timisorenii au obtinut un rezultat mare, care confirma…

- Alb-violetii au inceput sa lege victoriile pe „Stiinta”. ASU Politehnica a tratat-o serios pe Sportul Snagov si nu s-a pacalit precum fratii din Giulesti. A fost 2-0 pentru elevii neinvinsului Tavi Benga, dupa golurile „de La Liga” marcate de Alin Ignea si Mircea Axente. Scorul putea fi si mai mare…

- Ripensia si ASU Politehnica si-au impartit punctele la Padurea Verde. A fost un 1-1 cu tensiune, scor stabilit inca din prima parte a intalnirii din runda a 17-a, intermediara a Ligii 2. Oaspetii alb-violeti au deschis scorul prin Mircea Axente contrar cursului jocului iar gazdele au egalat prin Claudiu…