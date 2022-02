Remedii din sanul naturii pentru hemoroizi (P) Hemoroizii dau batai de cap multor persoane, barbati si femei deopotriva. Hemoroizii sunt acele excrescente de tesut, bogate in vase de sange, care se gasesc in canalul anal, in partea finala a rectului, iar functia lor este de a permite deschiderea si inchiderea anusului si evacuarea scaunului. In uz curent, termenul „hemoroizi" este folosit (impropriu) pentru a indica boala hemoroidala, adica problema legata de marirea venelor plexului hemoroidal. Exista doua tipuri de hemoroizi: interni sau externi. Hemoroizii interni se gasesc in interiorul canalului anal, nu sunt vizibili si in general nu… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

