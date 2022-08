Stiri pe aceeasi tema

- Mamaliga este un fel de mancare tradițional in Romania. Proaspat gatita, mamaliga este moale și cremoasa și merge perfect la o mulțime de mancaruri precum sarmale, saramura de pește, varza calita sau doar cu smantana și branza. Cuprins: Despre mamaliga Mamaliga cu branza și ou la cuptor – rețete Mamaliga…

- Marcel Coraș (63 de ani), fotbalistul cu aproape 150 de goluri marcate in prima liga, a vorbit in direct la GSP Live despre marile performanțe ale carierei, despre regrete și despre culisele intunecate care au marcat fotbalul romanesc in Epoca de Aur, sub regimul Ceaușescu I s-a spus “Dulapul” pentru…

- Gigi Becali i-a daruit lui George Simion 2.000 kg de branza pentru nunta: „Invitatii vor manca mamaliguta cu branza si se vor delecta cu muzica interpretata de Phoenix, Sava Negrean Brudascu, Sofia Vicoveanca”

- Ziua 1: Mic dejun: mamaliga cu branza slaba de vaci, o felie de cașcaval și un ou fiert. Gustare: un mar. Pranz: piept de pui la gratar cu 2 linguri de mamaliga și o salata verde cu puțin ulei de masline, oțet, roșii, castraveți și ce legume iți mai plac. Gustare: o mana de nuci sau o punga mica de…

- McDonald’s-ul de la Dumbravita se va construi pe strada Conac, in imediata vecinatate a magazinului Kaufland. Acesta va avea 2.476 de metri patrati. Va fi primul McDonald’s din judetul Timis care este in afara Timisoarei.

- Rata anuala a inflatiei a urcat la 15,1% in luna iunie a acestui an, de la 14,5% in luna aprilie, potrivit datelor publicate marți de Institutul National de Statistica (INS). Cele mai mari scumpiri au avut loc la gaze, de 89,5%, ulei, de 49%, și cartofi, de 42,18%, informeaza G4Media. Creșterea prețurilor…

- Tudor Cretu, directorul Bibliotecii Judetene Timis, unul din cei mai activi oameni de cultura din Romania, doreste sa lanseze candidatura Timisoarei pentru statutul de Oras al Literaturii, conferit de UNESCO.

- In Canada, un castor a reușit sa lipseasca de electricitate și de internet 15 localitați din provincia British Columbia. Pana de curent a fost cauzata de caderea unui trunchi de copac, care a fost ros de animal. Postul local de televiziune CTV News a relatat ca responsabilul pentru aceasta lunga pana…