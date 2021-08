Reîncep procedurile de reatribuire a locurilor de parcare rezidențiale. Primăria Brașov, întâlnire cu cetățenii în cartiere Din 16 august, Primaria Brașov reincepe procedurile de reatribuire a locurilor de parcare rezidențiale. Acestea vor avea loc in cartiere, in afara programului de lucru, pentru a da posibilitatea tuturor brașovenilor sa participe. Procedura a fost suspendata, incepand cu 2020, din cauza restricțiilor privind reducerea raspandirii coronavirusului. Pentru a asigura condiții optime de desfașurare și pentru a respecta prevederile legale privind COVID -19, procedurile se vor desfașura, in cazul cartierelor mari, pe zone mai mici, astfel incat numarul participanților sa fie redus. Noutațile desfașurarii… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

