- De la inceputul lunii iunie, in Canada ard incendii masive de vegetație. In prezent, exista 416 incendii active in Canada - 215 dintre incendii sunt considerate "scapate de sub control", spune Centrul canadian Interagency Forest Fire Center, citat de TheBlaze.Fumul gros a acoperit nord-estul Statelor…

- "O bucurie pentru toata țara! Cei patru copii pierduți in urma cu 40 de zile in jungla columbiana au fost gasiți in viața", a scris președintele Columbiei, Gustavo Petro, pe contul sau de Twitter. Micuții au fost salvați cu ajutorul unui elicopter.Cei patru frați, in varsta de 13 ani, 9 ani și aproape…

- Un grup de amerindieni a atacat cu arcuri si sageti, fara sa se inregistreze raniti, un post militar situat in jungla amazoniana din sudul Venezuelei, a anuntat duminica un inalt responsabil militar venezuelean, transmite AFP.

- Investițiile in proiecte de energie solara le vor depași pentru prima data in acest an pe cele pentru producția de petrol, in condițiile in care cheltuielile pentru energie curata le depașesc pe cele pentru producția de combustibili fosili, a anunțat joi AIE, citata de agenția AFP. Agenția Internaționala…

- Pana la finalul anului 2025, planul UE este de a dubla capacitatea parcurilor solare aflate in functiune, pana la nivelul de 320 GW, pentru ca la finalul anului 2030 puterea acestora sa ajunga la 600 GW. In 2020, energia produsa de panourile solare a reprezentat circa 5% din totalul EU, accelerarea…

- Modificarea adusa de Parlament la legea taxei de solidaritate din energie a fost facuta pentru a corecta inechitațile inițiale, spune purtatorul de cuvant al PNL, Ionuț Stroe. Amendamentul clarifica metoda de calcul prin care se determina ponderea activitaților care compun cifra de afaceri a unei companii…

- 70.000 euro sprijin pentru tinerii fermieri. Banii sunt disponibili pentru investiții in tehnologii moderne și energie solara Tinerii agricultori au oportunitatea de a accesa fonduri in valoare de 70.000 de euro pentru dezvoltarea fermelor datorita programului DR-30 Sprijin pentru Tineri Fermieri. Acest…

