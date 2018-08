Regurgitări vs. vărsături. Când să te îngrijorezi? Orice mamica trebuie sa stie ca exista doua modalitati de elimiare a laptelui pe gurita: regurgitarile si varsaturile. Aproximativ 40% din nou-nascutii sanatosi regurgiteaza frecvent, imediat dupa ce au mancat. Regurgitarile sunt absolut normale. Ele nu influenteaza cresterea. In schimb, varsaturile sunt, in general, semne ale unei greseli de alimentatie. Ele il pot afecta pe cel mic. Iata ce ar trebui sa stii despre regurgitari si varsaturi pentru a scapa de ingrijorarile zilnice.

1. Regurgitarile

– Reprezinta eliminarea spontana pe gurita si fara efort a unor cantitati mici… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

