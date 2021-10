Stiri pe aceeasi tema

- Mitropolia Moldovei și Bucovinei a anunțat masurile pentru cel mai mare pelerinaj ortodox din Romania. Racla cu moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva va fi scoasa din Catedrala pe 8 octombrie. Va exista un culoar unic de acces catre sfintele moaște, iar slujbele se vor desfașura in aer liber. Venind…

- Mitropolia Moldovei și a Bucovinei a comunicat o serie de reguli care vor fi aplicate pentru pelerinajul Sfintei Parascheva de la Iași, care va avea loc pe 14 octombire. Racla cu moastele Cuvioasei Parascheva va fi scoasa vineri din Catedrala Mitropolitana din Iasi. In cadrul unei procesiuni va fi depusa…

- Anul acesta s-au implinit, pe 13 iunie, 380 de ani de cand, prin straduinta binecredinciosului Domn Vasile Lupu al Moldovei, Iasul este binecuvantat de prezenta si ocrotirea moastelor Sfintei Cuvioase Parascheva. Venind in intampinarea celor ce-și vor indrepta pașii spre Iași pentru a participa la sarbatoarea…

- Zeci de credincioși au venit inca din 1 octombrie la moaștele Cuvioasei Sfanta Parascheva de la Iași. In fiecare an, pe data de 14 octombrie, Biserica Ortodoxa o praznuiește pe Sfanta Parascheva, care este cinstita in Moldova, la Iași, unde se afla moaștele sfinte de peste 350 de ani.Reprezentanții…

- Sarbatorile Iasiului din acest an, inclusiv pelerinajul religios de Sfanta Parascheva de la Catedrala Mitropolitana, vor avea in luna octombrie, primarul Mihai Chirica precizand ca autoritatile nu vor sa impiedice dreptul credinciosilor de a se inchina la racla cu sfintele moaste, informeaza News.ro…

- Primarul Mihai Chirica a anunțat, astazi, ca Sarbatorile Iașului vor avea loc anul acesta, dar intr-un format restrans. El a declarat ca nu vor fi introduse restricții pentru pelerinii care vor veni in localitate pentru a se inchina la moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva, dar va fi valabila obligativitatea…

- Michael Raut, Președintele executiv al Crucii Roșii Bavareze, a primit duminica Ordinul „Crucea Sfinților Martiri Brancoveni”. Distinctia a fost oferita de Mitropolitul Serafim al Germaniei „in semn de mulțumire și apreciere pentru angajarea Crucii Roșii Bavareze in acțiuni social-umanitare atat…