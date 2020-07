Stiri pe aceeasi tema

- Accesul in salile de fitness din 15 iunie va fi facut doar pe baza de rezervare, iar fiecare persoana va avea alocata o suprafața de 10 metri patrați pentru aerobic și de 7 metri patrați pentru desfașurarea activitații sportive individuale la aparate, a declarat la Digi24 Ionuț Stroe, ministrul Sportului. …

- Pandemia de Covid-19 a modificat complet modul in care companiile iși desfașoara activitatea – chiar și dupa ce restricțiile au fost relaxate, mulți se așteapta sa-și desfașoara in continuare activitatea acasa. Deci, cum poți impresiona un potențial nou șef de acasa? Organizarea interviurilor de la…

- Firmele au fost protejate in fața Fiscului de ordonanțele militare aparute pe perioada starii de urgenta. Protecția fiscala dispare in termen de 30 de zile de la incheierea starii de urgența. Cu alte cuvinte, daca nu apar noi modificari legislative, dupa incheierea starii de alerta se revine la situația…

- Administrația Județeana a Finanțelor Publice Suceava a anunțat ca potrivit unei Hotarari de Guvern, firmele vor beneficia de amnistie fiscala pentru dobanzi, penalitați și alte accesorii datorate, daca vor achita principalul restanțelor pana la data de 15 decembrie 2020. Finantele sucevene au ...

- Firmele au readaptat spatiile la noile reguli, astfel incit oamenii sa se simta protejați. Mulți, insa, lucreaza in continuare de acasa. Angajații care s-au intors la munca de vineri, trebuie sa poarte masca. Daca cineva prezinta simptome de infecții respiratorii trebuie sa ramana acasa. Daca cineva…

- Noi reguli pentru firmele care cer suspendarea ratelor bancare au fost adoptate de Camera Deputatilor, care este for decizional, astfel incat proiectul de lege va fi trimis spre promulgare presedintelui Iohannis

- Slujbele din Saptamana Mare se desfasoara in conditii speciale, fara credinciosi in biserici. Credinciosii vor primi Pastile sau Sfanta Lumina din pragul casei, fara a iesi in strada.

- Directorul Aeroportului International Iasi, Catalin Bulgariu, a declarat, pentru AGERPRES, ca au fost anulate cursele charter care urmau sa transporte, in cursul zilei de vineri, muncitori sezonieri spre Germania. Potrivit sursei citate, prima aeronava trebuia sa decoleze la ora 13,00, spre Baden-Baden,…