Reguli noi pentru conducerea autovehiculelor. Ce se votează, în martie, la Bruxelles Noile norme UE privind permisele de conducere in vederea imbunatațirii siguranței rutiere au trecut de Comisia pentru Transporturi și urmeaza sa fie votate, in martie, pentru a intra in vigoare. Pe lista noutaților se afla faptul ca limita de varsta pentru carnet coboara la 17 ani, daca șoferul este insoțit. In cazul șoferilor de camioane și de vehicule pentru transport pasageri, varsta coboara la 18 ani. De asemenea, se permite tinerilor de 18 ani sa obțina un permis pentru conducerea camionetelor cu pana la 16 pasageri, masura menita sa reduca deficitul de șoferi profesioniști, condiția este,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In curand, Uniunea Europeana va stabili ce cantitate de alcool vom putea consuma inainte de a ne urcan la volan, dar și care va fi noua limita de varsta pentru obținirea permisului de șofer. Ce cantitate de alcool va permite UE sa bei la volan? Uniunea Europeana urmeaza sa stabileasca un set de noi…

- Plata pentru trecerea Podului Prieteniei pe sensul Giurgiu-Ruse se va menține in continuare, anunța Ministerul Transporturilor, dar va fi schimbata moneda in care se va face plata. Oficialii anunța ca nu va mai fi permisa plata taxei pentru Podul Giurgiu-Ruse in euro și dolari, ci doar in lei pentru…

- Ministrul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale, Florin-Ionuț Barbu, a participat in data de 20 noiembrie 2023, la Consiliul Agricultura și Pescuit de la Bruxelles, cu teme importante pe ordinea de zi. Astfel, s-au regasit subiecte majore pentru sectorul agricol al țarii noastre cum ar fi posibilitațile…

- Ministrul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale, Florin-Ionuț Barbu, a participat in data de 20 noiembrie 2023, la Consiliul Agricultura și Pescuit de la Bruxelles, cu teme importante pe ordinea de zi. Astfel, s-au regasit subiecte majore pentru sectorul agricol al țarii noastre cum ar fi posibilitațile…

- Schimbare majora in Codul rutier. Șoferii romani cu varsta de pana la 70 de ani iși vor reinnoi permisul de conducere mai rar decat in prezent. Decizia va fi luata deoarece, printr-un proiect de lege pus recent in dezbaterea senatorilor, parlamentarii vor sa majoreze valabilitatea acestor documente…

- Schimbari majore la permisul de conducere: Valabilitate prelungita și reguli noi dupa varsta de 70 de ani Schimbari majore la permisul de conducere: Valabilitate prelungita și reguli noi dupa varsta de 70 de ani Carnetul de șoferi al romanilor este pe cale sa fie supus unor schimbari semnificative in…

- Comisia juridica a Camerei Deputatilor a dat, marti, raport de adoptare unui proiect de lege care prevede ca pentru a conduce o bicicleta sau o trotineta electrica pe drumurile publice conducatorul acesteia trebuie sa aiba varsta de cel putin 16 ani. „Casca de protectie este obligatorie pentru conducatorii…

- Guvernul admite intr-un raspuns catre HotNews.ro ca nu a notificat Comisia Europeana inainte de a adopta Ordonanța jocurilor de noroc, deși Ministerul Economiei a atenționat ca acest lucru este cerut de legislația UE in cazul actelor care conțin reglementari tehnice, așa cum s-a intamplat și cu ordonanța…