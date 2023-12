Platformele de conținut pentru aduți PornHub, Stripchat și XVideos vor trebui sa se supuna unor reguli mai stricte in Uniunea Europeana, fiind considerate aici in categoria VOLP (very large online platforms), sub noul regulament DSA (Digital Services Act). Acestea sunt clasificate astfel in urma estimarilor de peste 45 de milioane de utilizatori din UE activi, fiind practic in aceeași categorie cu principalele rețele de socializare precum Facebook, Instagram sau TikTok. Comisia Europeana aplica un regulament mai strict celor mai mari platforme de pornografie In urma incadrarii drept VOLP, cele…