Reguli mai puțin stricte pentru transportatori, la vamă. Ce prevederi are Ordonanța nr. 7 Șoferii de camion care transporta marfuri vor da doar declarațiepe propria raspundere la intrarea in țara, daca nu au simptome, prevede ordonanța militara nr. 7. Autoritațile au anunțat ca s-au relaxat masurile in privința transportatorilor deoarece a fost observata o scadere a numarului de transportatori, astfel ca se vor lua masuri de sprijin acestui domeniu. The post Reguli mai puțin stricte pentru transportatori, la vama. Ce prevederi are Ordonanța nr. 7 appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

