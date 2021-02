Reguli de circulație în Suedia. Ce trebuie să știe românii care ajung să conducă aici Regulile de circulație in Suedia nu sunt diferite de cele din alte țari europene. Cu toate acestea, Suedia este deosebit de stricta in aplicarea acestor reguli, in special in ceea ce privește aprinderea farurilor și consumul de alcool. Reguli de circulație in Suedia Varsta legala pentru a conduce mașini in Suedia este de 18 ani și este recomandat ca șoferii sa aiba tot timpul asupra lor permisul de conducere și documentele care atesta asigurarea vehiculului. Permisele de conducere eliberate intr-o țara membra a Uniunii Europene sunt valabile in Suedia. Citește și: Top 10 cele mai frumoase locuri… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Masurile anti-COVID genereaza, aproape in fiecare sfarsit de saptamana de la inceputul anului, cozi la Muzeul Național de Istorie Naturala Grigore Antipa din București. In jur de 100 de persoane se aflau la rand, in asteptare, din cauza masurilor de protectie si de distantare sociala, care nu permit…

- Persoanele care calatoresc in Irlanda pot intra pe teritoriul acestui stat cu conditia prezentarii unui test molecular tip PCR (test de reactie in lant a polimerazei) cu rezultat negativ pentru infectia cu virusul SARS-CoV-2, efectuat cu maximum 72 de ore inainte. Masura intra in vigoare sambata, 16…

- Ministerul Afacerilor Externe precizeaza ca autoritațile irlandeze au anunțat noi masuri privind condițiile de intrare pe teritoriul Irlandei, in contextul pandemiei de COVID-19. Noile masuri vor intra in vigoare la data de 16 ianuarie 2021. Astfel, conform informațiilor comunicate public de autoritațile…

- Persoanele care calatoresc in Irlanda pot intra pe teritoriul acestui stat cu condiția prezentarii unui test tip PCR cu rezultat negativ pentru infecția cu COVID-19 , efectuat cu maximum 72 de ore inainte, informeaza Agerpres . Masura intra in vigoare sambata. Testul va fi prezentat atat inainte de…

- Persoanele care calatoresc in Irlanda pot intra pe teritoriul acestui stat cu conditia prezentarii unui test molecular tip PCR cu rezultat negativ pentru infectia cu virusul SARS-CoV-2, efectuat cu maximum 72 de ore inainte. Un comunicat al Ministerului Afacerilor Externe (MAE) arata ca masura intra…

- Persoanele care dețin o drona trebuie sa știe ca de la 1 ianuarie 2021 vor trebui sa respecte noi reguli atunci utilizeaza acest dispozitiv. Reglementarile europene au intrat in vigoare in prima zi din noul an. Noile reguli se aplica in toate statele membre UE, dar și in Norvegia, Islanda și in Regatul…

- Calatorii care ajung in Norvegia vor trebui sa se supuna unui test pentru COVID-19 incepand cu 2 ianuarie, a anuntat joi guvernul de la Oslo, informeaza dpa. Pasagerii vor trebui sa fie testati cat mai curand posibil la intrarea in tara, la aeroport sau la alte puncte de trecere a frontierei,…

- Precizari de presa privind regimul de vize si conditiile de calatorie pentru cetatenii romani in Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord incepand cu data de 1 ianuarie 2021 Incepand cu data de 1 ianuarie 2021, Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord isi va asuma pe deplin statutul…