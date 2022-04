Stiri pe aceeasi tema

- Liderii europeni au convenit sa extinda roaming-ul, fara taxe suplimentare, in Uniunea Europeana pana in anul 2032, ceea ce inseamna ca consumatorii vor putea folosi internetul, efectua apeluri si trimite mesaje text fara costuri suplimentare. Noul regulament va prelungi pana in 2032 sistemul existent,…

- Uniunea Europeana a lansat o platforma pentru ca tarile membre ale blocului comunitar sa poata cumpara in comun gaze naturale si lichefiate, in incercarea de a reduce dependenta de combustibilii din Rusia si de a acumula rezerve in perspectiva unor socuri de aprovizionare. In urma invaziei Ucrainei…

- Liderii NATO au fost de acord sa puna la dispozitie sprijin suplimentar Ucrainei si au fost aprobate patru noi grupuri de lupta inclusiv in Romania. Anunțul a fost facut de secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, la finalul reuniunii extraordinare a NATO de la Bruxelles. In declarația sa de presa,…

- Uniunea Europeana a adoptat un alt pachet de sancțiuni impotriva Rusiei, printre acestea numarandu-se și retragerea clauzei națiunii celei mai favorizate. Potrivit CNN, citat de Mediafax, miniștrii europeni de Finanțe au decis sancțiuni care vizeaza peste 600 de cetațeni ruși. Potrivit sursei citate,…

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anuntat ca UE va face public un al patrulea pachet de sanctiuni la adresa Rusiei. In urma razboiului declansat de Rusia in Ucraina, Uniunea Europeana isi propune sa renunte la dependenta de gazul rusesc pana in 2027 si investitii strategice in dezvoltarea…

- Liderii europeni au aprobat mai multe sancțiuni impotriva Rusiei, acestea fiind imparțite in 5 piloni – financiar, energetic, vanzare de echipamente, limitarea accesului Rusiei la tehnologiile esențiale, dar și limitarea accesului oamenilor de afaceri și cetațenilor ruși in anumite locuri in Uniunea…

- Presedintele rus Vladimir Putin a recunoscut independenta regiunilor separatiste din estul Ucrainei, Donețk și Lugansk. Liderii celor doua teritorii separatiste din estul Ucrainei l-au indemnat, luni, pe presedintele rus Vladimir Putin sa recunoasca independenta acestor teritorii si sa puna in functiune…

- Presedintele american, Joe Biden, va avea o ”videoconferinta securizata” cu mai multi lideri europeni, luni la ora 20:00 GMT, pentru a discuta despre situatia din Ucraina, a anuntat Casa Alba, potrivit AFP si Reuters, citate de Agerpres. Președintele american va avea discuțiile cu presedintele Comisiei…