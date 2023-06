Stiri pe aceeasi tema

- Sam Altman, CEO-ul OpenAI, spune ca nu mai poate dormi din cauza grijilor legate de inteligența artificiala, adaugand ca „poate deja a facut ceva foarte rau lansand ChatGPT”, potrivit Business Insider.

- OpenAI, compania din spatele ChatGPT, susținuta de Microsoft, nu are planuri de a se lista la bursa prea curand, a declarat directorul executiv Sam Altman, noteaza Reuters. „Cand vom dezvolta o super-inteligența, este posibil sa luam unele decizii la care majoritatea investitorilor s-ar uita foarte…

- Mai multi directori ai unor companii care dezvolta inteligenta artificiala (AI), printre care si Sam Altman, CEO al OpenAI, s-au alaturat marti unor experti si profesori din domeniu pentru a-si exprima ingrijorarea cu privire la "cresterea riscului de disparitie (a omenirii n.r.) din cauza AI", solicitandu-le…

- Robotul umanoid EVE, dezvoltat de 1X, este agil și poate indeplini o varietate de sarcini similare oamenilor.Daca acum aproape doua saptamani firma de robotica Sanctuary AI și Tesla iși prezentau roboții alimentați cu inteligența artificiala pentru a prelua forța de munca, acum, se pare ca o alta firma…

- Seful diplomatiei ucrainene Dmitro Kuleba se numara printre participantii extrem de discretei reuniuni a grupului Bilderberg, care se desfasoara anul acesta la Lisabona, de joi pana duminica, informeaza AFP. Secretarul general al NATO Jens Stoltenberg si seful diplomatiei europene Josep Borrell se afla…

- Inteligența artificiala ne va aduce multe lucruri bune, dar are și puterea de a cauza foarte mult rau, așa ca Guvernul ar trebui sa emita un set clar de reguli și sa fie inființata și o agenție care sa reglementeze domeniul AI. Sam Altman, șeful OpenAI, compania care a creat ChatGPT, a fost primit bine…

- Directorul general al OpenAI, start-up-ul din spatele ChatGPT, a declarat marți, in fața unui grup de senatori, ca utilizarea inteligenței artificiale pentru a interfera cu integritatea alegerilor este un "domeniu semnificativ de ingrijorare", adaugand ca este nevoie de reglementare, noteaza agenția…

- Divizia de cercetare a companiei a spus intr-o postare pe blog ca modelul sau Segment Anything, sau SAM, ar putea identifica obiecte in imagini si videoclipuri chiar si in cazurile in care nu a intalnit acele elemente in timpul antrenamentului. Folosind SAM, obiectele pot fi selectate facand clic pe…