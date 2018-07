Stiri pe aceeasi tema

- Doliu in lumea cinematografiei! Regizorul italian Carlo Vanzina, unul dintre inventatorii genului „cinepanettone”, s-a stins din viața, sambata, la Roma, la varsta de 67 de ani.(CITEȘTE ȘI: CUTREMURATOR! UN CANTAREȚ CELEBRU, INTERNAT LA PSIHIATRIE PRIN ORDIN JUDECATORESC!) Genul cinematografic „cinepanettone”…

- Regizorul italian Carlo Vanzina, unul dintre inventatorii genului "cinepanettone" - un stil cinematografic popular, alcatuit din comedii fara mari pretentii artistice, ignorate de criticii de specialitate dar adorate de publicul larg - a murit sambata la Roma la varsta de 67 de ani, informeaza AFP.…

- Este doliu in fotbalul romanesc! Un fost capitan din prima divizie a incetat din viața dupa o boala teribila. Gheorghe Hurloi, fostul capitan si fundas al Gloriei Bistrita, a incetat din viata la varsta de 62 de ani din cauza unei tumori pe care o avea la ficat.Gheorghe Hurloi s-a nascut pe…

- "Domnul Lucian Pintilie, in varsta de 84 de ani, s-a internat duminica, 13 mai 2018, La Spitalul de Urgenta Elias, in stare foarte grava, in contextul acutizarii unor afectiuni cronice. A fost tinut in Sectia Terapie Intensiva unde a necesitat interventii medicale, monitorizare si tratament de specialitate.…

- Actrita Margot Kidder, cunoscuta in primul rand pentru rolul Lois Lane pe care l-a jucat in filmele ''Superman'' din anii '70 si '80, a murit la varsta de 69 de ani, a anuntat luni o casa de pompe funebre din Montana, citata de Reuters. Casa de pompe funebre Franzen-Davis…

- Regizorul si scenaristul italian Ermanno Olmi, cunoscut pentru filme ca 'La leggenda del santo bevitore' (1988), a murit luni la 86 de ani in municipiul Asiago, din regiunea Veneto (nordul Italiei), relateaza EFE. Olmi a murit in cursul noptii la spitalul din Asiago, unde a fost spitalizat de…