- CHIȘINAU, 25 aug — Sputnik. SUA și aliații lor intensifica informațiile și acțiunile distructive din spațiul cibernetic din alte țari. Potrivit RIA Novosti, secretarul adjunct al Consiliului de Securitate al Rusiei, Oleg Hramov, a declarat acest lucru intr-un interviu acordat ziarului „Argumenti…

- Turcia a gasit resurse semnificative de gaze in Marea Neagra, au declarat doua surse turcesti, o descoperire care ar putea ajuta tara sa-si reduca dependenta de importurile de energie daca gazul poate fi exploatat comercial. Miercuri presedintele Tayyip Erdogan le-a declarat directorilor de…

- Renumita revista americana TIME va avea pe coperta numarului din 17 august o imagine care il infațișeaza pe președintele SUA Donald Trump inotand intr-un ocean de COVID-19. Aceasta este insotita de o analiza a modului in care pandemia transforma alegerile.Autorul noii coperti TIME, unde Trump inoata…

- China ar prefera ca Donald Trump sa nu fie reales in alegerile prezidentiale din 3 noiembrie si si-a ''intensificat eforturile de influenta'' inainte de alegeri, au apreciat vineri serviciile de informatii americane, relateaza AFP.Iranul incearca, de asemenea, sa-l ''slabeasca pe presedintele…

- Ministrul german de Externe Heiko Maas a respins luni o propunere a presedintelui american Donald Trump de a-l invita pe presedintele rus Vladimir Putin sa reintre in G7, care sa redevina astfel G8, relateaza Reuters, potrivit news.ro.Donald Trump a evocat saptamana reintrarea Rusiei in Grupul…

- Ministrul german de externe Heiko Maas a declarat ca nu vede nicio sansa ca Rusia sa revina in curand in G7, dupa ce presedintele american Donald Trump a ridicat perspectiva readmiterii Moscovei in grupul de tari industrializate, relateaza luni dpa.

- Serviciile de informații americane s-au convins ca Rusia a oferit discret bonusuri luptatorilor apropiați talibanilor pentru uciderea soldaților americani sau ai NATO în Afganistan, a relatat vineri New York Times.Aceasta concluzie dateaza de acum câteva luni, când rebelii…