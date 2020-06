Stiri pe aceeasi tema

- Iata un nou mesaj de la ASTRE pentru fiecare zodie : Horoscop zilnic dragoste BERBEC (21 martie – 19 aprilie) Viata amoroasa se imbunatateste vizibil. Mai pot aparea momente de iritare, insa daca reusesti sa-ti pastrezi calmul, poti detensiona rapid situatia. Daca esti in cautarea jumatatii,…

- Ma pregateam sa va mai spun o poveste, așa cum am promis data trecuta. Numai ca, astazi, sub apasarea pandemiilor, Post-ul TABLETA DE LUNI – Ionuț CRISTACHE – Viața e un teatru trist? apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Dezvoltarea bebelusului in primul an este marcata de momente speciale, pe care parintii nu doar ca le incurajeaza si le urmaresc cu atentie, ci le considera adevarate victorii. Primul zambet, primele gangureli, prima lingurita cu mancare sau primii pasi facuti de-a busilea sunt etape importante…

- Tommy Wiseau, regizorul „The Room“, considerat cel mai prost film din istoria cinematografiei, va trebui sa plateasca despagubiri in valoare de aproximativ 700.000 de dolari realizatorilor unui documentar despre el si lungmetrajul sau, informeaza Variety.

- Regizorul de film Mircea Muresan Mircea Nicolae Ioan Muresian a incetat din viata astazi, la varsta de 91 de aniDebutul in film il face dupa absolvirea in 1955 a IATC, cu un film avandu i in distributie pe Dumitru Furdui si Vasilica Tastaman Toamna se numara..., 1961 . Dobandeste consacrarea cu Rascoala…

- Festivalul online "Seri de Teatru la Pontul Euxin" organizat de Facultatea de Arte a UOC continua, si in aceasta saptamana, cu doua reprezentantii care vor fi transmise live pe canalul de Youtube al facultatii: UOC Facultatea de ArteAstazi, 14 aprilie, de la ora 18:00, puteti urmari spectacolul "Antigona",…

- Stuart Gordon, regizorul unor filme cult horror, foarte populare in anii 80, precum ''Re-animator'' sau ''From beyond'', inspirate din romanele lui H.P. Lovecraft, a murit marti la Chicago, orasul sau natal, la 72 de ani, potrivit revistei Variety, citata de EFE.…

- Kenny Rogers, celebrul cantaret de muzica country, a decedat vineri seara, la varsta de 81 de ani. Anunțul a fost facut de publicația Variety . Faimosul artist care a dominat topurile pop și country in anii ’70 -’80 și a caștigat trei premii Grammy a murit din cauze naturale, in locuința sa. „Avea 81…