Stiri pe aceeasi tema

- Luna februarie readuce in atenția fanilor fotbalului meciurile din cupele europene. Atenția se indreapta in mod deosebit catre Champions League, competiție care se reia pe 13 februarie, cu partidele din optimile de finala. Marile echipe ale Europei au fost destul de norocoase la tragerea la…

- Argentinianul Lionel Messi si spaniola Aitana Bonmati au fost desemnati cei mai buni jucatori ai anului 2023 in cadrul ceremoniei "FIFA The Best", organizata de Federatia internationala de fotbal luni seara la Londra.Messi (36 de ani) s-a aflat la egalitate de voturi cu norvegianul Erling Haaland,…

- Real Madrid nu ține calda doar pista Kyilan Mbappe, ci il pastreaza pe radar și pe Erling Haaland. Conform AS, atacantul lui Manchester City ar putea fi cumparat cu o suma mai apropiata de 100 de milioane decat 200 de milioane de euro. Real Madrid nu a ascuns niciodata ca prioritatea pe lista transferurilor…

- Una dintre cele mai cunoscute și apreciate asistente TV din Romania, Ramona Olaru nu mai are nevoie de niciun fel de introducere. Muza matinalilor de la Neatza cu Razvan și Dani de la Antena 1 a fost invitata, recent, in podcastul lui Jorge, unde a facut o serie de dezvaluiri incredibile. Printre altele,…

- Manchester United ar vrea sa scape de 4 jucatori in iarna: Casemiro, Raphael Varane, Anthony Martial și Jadon Sancho. United vrea sa restructureze echipa in pauza de iarna și cauta sa vanda 4 jucatori pentru a face rost de bani sa cumpere alții. Surprinzator, pe lista neagra a englezilor se afla doi…

- Tarile membre ale Uniunii Europene sunt aproape de a ajunge la un acord cu privire la al 12-lea pachet de sanctiuni contra Rusiei, care se va concentra pe interzicerea importurilor de diamante provenite din Rusia si pe noi masuri privind petrolul rusesc, transmite luni Reuters, care citeaza patru surse…

- Cu doar cateva saptamani ramase pana la finalul anului 2023, acum este momentul perfect pentru a ne defini rezoluțiile pentru viitor și pentru a acționa in conformitate cu ele. Intre 11 și 17 decembrie, vom experimenta o intensitate maxima a emoțiilor și a trairilor, ceea ce ne va ajuta sa conștientizam…

- Julia Chelaru iubește din nou! Vedeta a lasat trecutul tumultuos in spate și se pregatește de marele eveniment din viața ei. Iata declarațiile facute de Julia Chelaru, in urma cu puțin timp, in cadrul unui interviu, acordat in exclusivitate pentru Xtra Night Show.