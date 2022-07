Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de frontiera de la Sighetu Marmatiei au indisponibilizat sase autoturisme de diferite marci, in valoare de 1.260.000 lei, care urmau sa fie introduse in tara de un cetatean polonez si unul georgian. In data de 8 iulie, in jurul orei 23,40, in Punctul de Trecere a Frontierei Petea, s-a prezentat…

- Activitatea Postului de Trecere a Frontierei (PTF) Sculeni a fost sistata temporar din cauza unei deficiențe tehnice a sistemului informațional din Romania. Potrivit Serviciului de presa al Poliției de Frontiera, sistemul informațional din Romania nu este funcțional, de aceea nu poate fi autorizata…

- Procurorii DIICOT – Structura Centrala, impreuna cu ofițeri de poliție judiciara din cadrul Inspectoratului General al Poliției de Frontiera, au efectuat astazi 16 percheziții domiciliare pe raza județului Valcea, in vederea destructurarii unui grup infracțional organizat, specializat in savarșirea…

- Un funcționar public cu statut special din cadrul Direcției Regionale Vest ar fi batut un alt funcționar public din aceeași direcție. Potrivit reprezentanților Inspectoratului General a Poliției de Frontiera, cu privire la acest caz a fost inițiata o ancheta de serviciu.

- Direcția regionala Vest a Poliției de Frontiera anunța ca in punctul de trecere a frontierei Sculeni se atesta trafic intensiv de mijloace de transport pe direcția ieșire din țara. La pistele de control sint prezente in jur de 70 autoturisme. „Reamintim ca traversarea frontierei de stat se realizeaza…

- Numarul cetatenilor ucraineni care au intrat in tara joi a scazut cu 1,3% fata de ziua precedenta, informeaza un comunicat al Inspectoratului General al Politiei de Frontiera (IGPF) transmis, vineri, AGERPRES. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Numarul cetatenilor ucraineni care au intrat in tara a scazut, vineri, cu 2,6% fata de ziua precedenta, informeaza un comunicat al Inspectoratului General al Politiei de Frontiera (IGPF) transmis, sambata, AGERPRES. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Numarul cetatenilor ucraineni care au intrat in tara a crescut, marti, cu 50% fata de ziua precedenta, informeaza un comunicat al Inspectoratului General al Politiei de Frontiera (IGPF) transmis, miercuri, AGERPRES. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…