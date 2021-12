Regina Elizabeth II. O nouă veste tristă: soțul prințesei Anne, fiica suveranei, bolnav de Covid Cu puțin timp inainte de sarbatoarea Craciunului și a Anului Nou, Regina Elizabeth II a primit vestea ca nu va putea fi in compania fiicei sale, prințesa Anne. Potrivit Daily Mail, Timothy Laurence, soțul prințesei Anne, a contractat Covid-19 și trebuie sa se izoleze de apropiați. Presa informeaza ca el se afla in prezent la Gatcombe Park, casa de la țara, impreuna cu fiica Reginei Angliei. O veste trista pentru Regina care a fost nevoita sa-și modifice planurile pentru sarbatori. Identificarea variantei Omicron ingrijoreaza autoritațile și suverana, in varsta de 95 de ani, este o persoana la… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

