Stiri pe aceeasi tema

- Presa britanica foarte partizana și-a regasit unitatea pentru a aduce omagiu, sâmbata, prințului Philip, care a murit vineri dupa mai bine de 70 de ani petrecuți alaturi de soția sa, regina Elisabeta a II-a, relateaza AFP.Multe titluri au remarcat longevitatea acestui cuplu extraordinar în…

- Familii regale si lideri politici din intreaga lume i-au adus omagii printului Philip care a murit vineri la varsta de 99 de ani, despre care au spus ca si-a dedicat viata cauzelor nobile. Familia regala din Belgia este "profund intristata" de moartea ducelui de Edinburg, publicand pe Twitter…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a transmis, vineri, condoleanțe Familiei Regale și poporului britanic, dupa decesul prințului Philip, printr-un mesaj postat pe Twitter. „Am aflat cu mare tristețe despre dispariția Alteței Sale Regale, Prințul Philip, Duce de Edinburgh. Romania este alaturi de…

- Reporteri fara frontiere reactioneaza fata de intentia coalitiei de guvernare de a-si extinde controlul asupra TVR si Radioul Public. Intr-o postare pe Twitter, organizatia se arata ingrijorata pentru independenta institutiilor de presa publice. „Coalitia de guvernare intentioneaza sa extinda controlul…

- Peste 20 de milioane de cetateni ai Marii Britanii au fost vaccinati impotriva Covid-19. Anunțul a fost facut duminica de ministrul britanic al Sanatatii Matt Hancock. ”Este o reusita magnifica pentru tara noastra”, a spus oficialul intr-un mesaj postat pe Twitter. In Romania, pana duminica au fost…

- Un barbat care s-a urcat pe un stalp de electricitate pentru a face abdomene a provocat in China o enorma pana de curent, lasand in intuneric zeci de mii de case, scrie Shine.ro Scena insolita a avut loc duminica seara in sud-vestul țarii, in Chengdu, o imensa metropola cu 16,5 milioane de locuitori,…

- Un barbat care s-a urcat pe un stâlp de electricitate pentru a face abdominale a provocat în China o enorma pana de curent, lasând în întuneric zeci de mii de case, scrie marți presa de stat, preluata de AFP.Scena insolita a avut loc duminica seara în sud-vestul…

- Prințul Philip, soțul Reginei Elisabeta a II-a, a fost internat in spital. Prințul Philip se simte rau de cateva zile, insa starea sa nu ar avea legatura cu coronavirusul. Prințul Filip a fost internat marți seara in spital „ca masura de precauție” dupa ce s-a simțit rau, au declarat reprezentanții…