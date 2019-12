Regina Elisabeta a II a Marii Britanii și moștenitorii ei, la budinca de Crăciun Imbracati in costum si cu cravata, printii Charles si William ii incadreaza pe printul George si regina Elizabeth II, care poarta o rochie casual si nu a renuntat la poseta. Cu un brad de Craciun decorat cu motive regale, fara servete sau alte obiecte necesare in timpul gatitului, cei trei sunt foarte atenti la felul in care printul George amesteca in compozitia pentru budinca.



Fotografiile publicate online au fost facute saptamana trecuta, inainte ca regina sa plece spre domeniul Sandringham si inainte ca printul consort Philip sa fie internat vineri. Potrivit celor mai recente informatii,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

