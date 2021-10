Stiri pe aceeasi tema

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii a fost vazuta marti, 12 octombrie, in timp ce mergea cu un baston. Este pentru prima data cand Regina este vazuta astfel in public, dupa anul 2004 atunci cand a suferit o interventie chirurgicala la genunchi. Regina, in varsta de 95 de ani, a asistat la o ceremonie…

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii a fost vazuta marti in timp ce mergea cu un baston, utilizand pentru prima data acest accesoriu in cadrul unui eveniment public dupa anul 2004, cand a suportat o operatie la un genunchi, informeaza AFP. Suverana britanica, in varsta de 95 de ani, purtand…

- Emma Raducanu (18 ani, loc 150 WTA) a caștigat US Open. Britanica a invins-o pe canadianca Leylah Fernandez (19 ani, loc 73 WTA), scor 6-4, 6-3. La finalul partidei, primarul Angliei, Sadiq Khan, a felicitat-o pe sportiva britanica pentru succesul de la New York. Dupa ce Regina Elisabeta a doua a Marii…

- Regina Elisabeta a Marii Britanii a felicitat-o pe Emma Raducanu imediat dupa finala de la US Open, printr-o scrisoare publicata pe conturile de socializare ale monarhiei. Pe contul de Instagram al ei si al...

- Emma Raducanu, al carei tata este roman, a invins-o in finala, sambata noaptea, pe Leylah Fernandez cu scorul 6-4, 6-3 și scrie istorie, caștigand US Open 2021. Britanica a ajuns astfel la 10 victorii la rand cu 2-0 la seturi la US Open. Britanica Emma Raducanu, 18 ani si locul 150 WTA, si canadianca…

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii i-a transmis sambata un mesaj presedintelui american Joe Biden in care afirma ca rugaciunile ei se indreapta catre victimele si supravietuitorii atacurilor teroriste din 11 septembrie 2001 din Statele Unite, relateaza Reuters si dpa. "Gandurile si rugaciunile…

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii i-a urat "La multi ani!" ducesei de Sussex, Meghan Markle, pe contul sau de Twitter. Aceasta implinește, astazi, 40 de ani. Megan iși sarbatorește ziua de...