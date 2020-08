Regim alimentar și sfaturi nutriționale în fibrom uterin Fibromul uterin este o afecțiune destul de frecventa in randul femeilor de peste 30 de ani. Afla tot ce trebuie sa știi despre fibroamele uterine: ce sunt, de ce apar, ce simptome au și cum le poți evita sau combate cu ajutorul unui stil de viața sanatos. Citeste articolul mai departe pe viataverdeviu.ro…

Sursa articol si foto: viataverdeviu.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Stilul casual este foarte popular grație versatilitatii tale. Un outfit casual ne salveaza atunci cand ieșim la o plimbare, cand mergem la cumparaturi sau cand trebuie sa rezolvam diverse lucruri prin oraș. Totuși, mulți dintre noi ințelegem greșit principiile care stau la baza acestui stil vestimentar…

- Cum sa va pastrati in siguranta numele de domeniu? 8 sfaturi practice. Securitatea online a devenit o problema in zilele noastre. Saptamanal sunt inregistrate probleme de securitate, scurgeri de date si diverse infractiuni online. Daca detineti un website este cu siguranta o situatie pe care nu trebuie…

- Atunci cand ne pregatim de cumparaturi, știm deja de ce avem nevoie și ce ar trebui sa punem in coș. Pe de alta parte, ajungem in supermarket sau in mall, iar retailerii și brandurile vin cu reduceri menite sa ne atraga și sa ne faca sa nu mai ținem...

- Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, spune ca despre premierul Orban ca este "Pilduitorul" care are tupeul sa dea romanilor sfaturi biblice, in conditiile in care "Sfinții petrecerilor", Rareș și Costel, au incalcat fara rușine toate regulile. Pentru ei nu exista lege, mai scrie Ciolacu, intr-un…

- Sunt multe voci care susțin ca achiziția unei mașini second-hand este o loterie. Ca poți avea norocul sa nimerești o mașina buna, fara probleme sau, din contra, una care sa-ți scoata banii din buzunar pentru tot felul de reparații, imediat dupa... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- A face un gratar – la tine acasa, in curte sau undeva la iarba verde – este aproape un ritual. Cei mai mulți asociaza mancarea la gratar cu distracția și relaxarea, cu timpul liber petrecut cu cei dragi. In aceasta perioada este cel mai bine sa respecți tradiția, dar la tine acasa, in curte, iar petrecerea…

- O angajata a Curtii de Apel Bucuresti a fost testata pozitiv cu noul coronavirus, au dezvaluit surse din sistemul juridicar, pentru STIRIPESURSE.RO. Informatia a fost confirmata de presedintele instantei, care a precizat ca s-au luat toate masurile pentru ca activitatea sa se desfasoare fara pericol…

- Pentru a fi cat mai in siguranta atunci cand mergeti la plaja, specialiștii recomanda sa nu stati langa necunoscuti și sa purtati masca atunci cand intrati in contact cu alti oameni. De asemenea, este important sa evitati sa impartiti mancarea cu altii si sa nu folositi toaletele publice. Expertii…